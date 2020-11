Stiri pe aceeasi tema

- Victimele incendiului de la Colectiv au fost comemorate vineri seara in cadrul unui eveniment organizat pe treptele Curtii de Apel. Fotografii cu cele 65 de victime care au murit, in urma cu cinci ani, in incendiul din Clubul Colectiv au fost asezate pe scarile Palatului de Justitie din Capitala. In…

- Traiesc o viața care pare lipsita de griji, au la dispoziție toate resursele pentru a-și indeplini dorințele și au parte de cele mai frumoase vacanțe. Vedetele, caci despre ele este vorba, atat cele de talie naționala cat și internaționala sunt la urma urmei persoane simple care traiesc o viața ca oricare…

- Marea Britanie, Franța și Germania pregatesc un set de sancțiuni impotriva Rusiei, dupa ce o organizație de monitorizare a armelor chimice a confirmat ca oponentul lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, a fost otravit cu Noviciok, anunța CNN.Organizația pentru interzicerea armelor chimice (The Organization…

- Cum se imbracau vedetele in anul 2000. Ai mai purta așa ceva? Acum, fiecare apariție a vedetelor de la Hollywood este un adevarat spectacol vestimentar. Tote sunt elegante, perfect asortate, veritabile style icons. Insa in urma cu 20 de ani, alta era situația chiar și peste ocean. La inceputul anilor…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea si sotul sau, primarul orasului Voluntari Florentin Pandele s-au fotografiat luni cu cei doi fii ai lor intr-o sala de clasa, desi in cele mai multe scoli nu a fost permis accesul parintilor. Imaginile, in care niciunul dintre cei patru membri ai familiei Firea-Pandele…

- Vedetele care vor deveni parinți pe timp de pandemie Perioada de carantina a reprezentat un test pentru multe cupluri. Unele l-au trecut, altele au reușit sa-l depașeasca. Fie ca vorbim despre oameni normali, fie ca vorbim despre vedete, multe cupluri s-au destramat in pandemie. Altele, in schimb, s-au…

- Artistul Razvan Anton prezinta, in expozitia personala "Studies of Gaze" de la Gaep, heliografii si videouri inspirate de arhiva de fotografie de la ziarele clujene Faclia si Igazsag, potrivit news.ro.Gaep prezinta cea de-a doua expozitie personala a lui Razvan Anton la galerie, "Studies of Gaze"…