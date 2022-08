Stiri pe aceeasi tema

- Unde iși petrec vedetele vacanța de vara In general, au un program foarte incarcat din punct de vedere profesional. Cu toate astea, au reușit ca pe timp de vara sa iși rezerve macar cateva zile destinate relaxarii și distracției. Iata unde iși petrec vedetele vacanța de vara. In ce destinații au ales…

- Polițiștii din Thassos cauta un barbat din Romania, cu o mașina de culoare inchisa, care, la primele ore ale zilei de sambata, 30 iulie , a provocat pagube mașinii unei grecoaice, parcate in fața unui club de noapte, relateaza Kavala News . Placuța de inmatriculare a vehiculului a fost data și Garzii…

- Dana Nalbaru, schimbarea de look care o intinerește uimitor Deja de ani buni, Dana Nalbaru s-a cam retras din lumina reflectoarelor. Este inca in atenția publicului, dar nu mai apare la fel de des ca in anii in care facea parte din trupa Hi-Q. Este soție, mama, iar recent a lansat o piesa religioasa.…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep si a luat o binemeritata vacanta dupa eliminarea in semifinalele turneului de la Wimbledon. Sportiva, impreuna cu sotul ei, Toni Iuruc au ales sa se relaxeze impreuna cu prietenii lor intr o statiune din Grecia. Simona Halep a impartasit prietenilor sai de le Instagram…

- Splash! Vedete la apa, din nou la Antena 1. Cine sunt jurații Emisiunea Splash! Vedete la apa revine și vara aceasta la Antena 1. La fel ca in sezoanele anterioare, mai multe vedete iși vor invinge teama de inalțime sau de apa. Mai mult decat atat, vor incerca sa impresioneze cu cele mai spectaculoase…

- Litoral 2022: Cat costa un sejur la mare. Prețuri ca pe Coasta de Azur pentru o vacanța la Marea Neagra, la inceput de sezon O vacanța la mare anul acesta poate pune probleme serioase bugetului romanilor. Unele locații de pe litoralul Marii Negre percep tarife de lux, potrivite unor sejururi exclusiviste…