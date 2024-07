Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop, 4 iunie 2024, cu previziuni pentru toate semnele zodiacului. Ce ne rezerva astrele astazi in chestiuni importante precum sanatatea, banii sau dragostea, dar și alte previziuni de interes. Horoscop 4 iunie 2024 Ziua de astazi aduce energie, oportunitați și provocari pentru fiecare zodie. Fiecare…

- Daca vrei sa te bucuri de o gradina superba, sanatoasa și viu colorata, sunt cateva detalii de care ar fi bine sa ții cont și sa nu le neglijezi. In mediul online a aparut un mic ghid creat de gradinari cu experiența – trucuri pentru trandafiri mereu infloriți. Cum sa iți transformi gradina intr-o oaza…

- Inca din cele mai vechi timpuri, astrologia i-a fascinat pe oameni prin perspectivele sale asupra diferitelor aspecte ale vieții unei persoane. Printre aceste fațete, capacitatea anumitor nativi de a atrage bani este deosebit de proeminenta. In timp ce norocul cu banii este adesea perceput ca fiind…

- Piatra potrivita zodiei Sagetator. Sagetatorul este al 9-lea semn al zodiacului. Cei nascuți intre 23 noiembrie și 21 decembrie sunt sagetatori. Elementul Sagetator este focul, iar planeta conducatoare este Jupiter. Simbolul Sagetator este arcașul. Ca toate celelalte semne zodiacale și sagetatorii…

- In ziua in care și-a reluat activitațile publice, la trei luni de la anunțul ca fusese diagnosticat cu o forma de cancer, Regele Charles a facut un gest special pentru medicii care i-au salvat viața. Monarhul nu a uitat-o nici pe Kate Middleton, care a fost operata la aceeași unitate medicala și care…

- Marin Barbu, cel cunoscut de o țara intreaga de ceva vreme drept nea Marin, a preluat aproape pe nesimțite „ștafeta” de la regretatul actor Amza Pellea in ceea ce privește renumele artistic. Renume care se traduce in doar doua cuvinte: „nea Marin”. Spre deosebire de inegalabilul Amza Pellea, nea Marin…

- Daca vreți sa atrageți banii și norocul in viața voastra, dar nu reușiți nicicum, cel mai probabil sunteți purtatori de energii sau vibrații rele. De aceea, experții in Feng Shui susțin ca exista o planta pe care o puteți pune in portofel. Trebuie ținuta mereu langa bani! Iata, așadar, ce planta ar…

- Pentru cei care sunt obișnuiți cu aceste plante, știu ca speciile de cactuși sunt rezistenți, adaptabili și excentrici, dar și ca aceste plante constituie adaugiri interesante la colecția de plante decorative din casa. Dar, daca ești mai puțin obișnuit cu plantele, s-ar putea sa nu știi care sunt cele…