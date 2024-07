Stiri pe aceeasi tema

- Valurile de caldura au loc in intreaga lume. Iar schimbarile climatice inseamna ca acestea devin din ce in ce mai fierbinți și mai lungi. Este foarte important sa te poți racori in aceste momente ale zilei, iar specialiștii explica ce sa faci ca sa nu-ți mai fie cald, fiind vorba, in esența, de trucuri…

- In plin cod roșu de canicula, meteorologii anunța ploi! Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o avertizare cod galben de furtuni puternice pentru mai multe zone din țara.

- AVERTIZARE: JUDEȚUL DAMBOVIȚA se afla sub ATENȚIONARI de PLOI, VIJELII, GRINDINA și CANICULA , Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua mesaje: Atenționare meteorologica Cod Galben valabila pentru 2 iulie in intreg județul Dambovița. Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis pentru acest weekend primele coduri roșii de canicula și disconfort termic accentuat. Dupa acest val de caldura, de saptamana viitoare, temperaturile vom mai scadea, dar vor reveni vijeliile și ploile torențiale.„Saptamana viitoare se mai diminueaza acest…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța Cod Galben de instabilitate atmosferica. Atenționarea este valabila pentru astazi, 10 mai, incepand cu ora 15.00 și va dura pana maine, 11 mai, ora 03:00.

- Alegeri electorale 2024: Canicula, vijelii și grindina pentru cetațenii care vor merge la vot. Cum va fi vremea pe 9 iunie Alegeri electorale 2024: Canicula, vijelii și grindina pentru cetațenii care vor merge la vot. Cum va fi vremea pe 9 iunie Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca duminica,…

- Administratia Naționala de Meteorologie anunța ca vremea va fi calduroasa duminica, 9 iunie, atunci cand vor fi alegeri in Romania. In unele zone vor fi ploi, vijelii și grindina, insa temperaturile vor fi la limita caniculei, de peste 32 de grade Celsius.

- „Avem un debut de vara 2024, cu o vreme deosebit de calda, mai ales in partea de sud, sud-est și est a țarii, acolo unde maximele pot atinge 33 de grade Celsius”, a spus șefa ANM, Elena Mateescu, la un post TV.„De altfel, la pranz consemnam deja 31 de grade la Zimnicea, la Fetești, 30 de grade in Capitala…