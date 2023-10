Stiri pe aceeasi tema

- Actiuni ale politistilor pentru prevenirea delictelor silvice La data de 3 octombrie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Bisoca au actionat pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice si a faptelor asociate din taierea arborilor, circulatia, depozitarea, prelucrarea primara si comercializarea…

- La data de 3 octombrie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Directiei de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, au actionat, in sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de siguranta publica, prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum…

- Politistii ialomiteni au actionat in ultimele 24 de ore pe linia prevenirii si combaterii ilegalitatilor in domeniul silvic. 2 autoutilitare cu peste 7 metri cubi de lemne au fost depistate in trafic transportand material lemnos, fara documente legale de provenineta.La data de 26 septembrie a.c., in…

- In perioada 12 ndash; 14 septembrie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Huedin ndash; Sectia 8 Politie Rurala Huedin au efectuat activitati de control pe linie de verificare a respectarii normelor legale privind transportul, depozitarea si comercializarea materialului lemnos.Impreuna cu reprezentantii…

- In ultimele 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 149 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 35.000 de lei.In intervalul orar 16.00…

- Douasprezece permise de conducere au fost retinute de politisti, miercuri dimineata, in urma unei actiuni desfasurate in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.Potrivit unui comunicat al Politiei Romane transmis AGERPRES, miercuri, politistii de la rutiera din Bucuresti si Ilfov, impreuna cu politisti…

- Nr. 250 din 31 iulie 2023 BULETIN INFORMATIVprivind evenimente si activitati din perioada 28 30 iulie 2023 Actiuni organizate de politistii de la Sectia de politie rurala Beceni pentru prevenirea delictelor silvice In perioada 28 29 iulie a.c., politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Beceniau…

- In aceasta saptamana, polițiștii Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații și polițiștii de proximitate, alaturi de jandarmii salajeni insoțiți de cainele de serviciu au desfașurat activitați preventiv – informative, in locatiile cu un aflux mare de public din municipiul Zalau, pentru a preveni…