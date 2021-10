Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Ritivoiu, președintele PSD Timișoara, lanseaza o ipoteza extrem de interesanta, care spune ca municipalitatea timișoreana ar urmari falimentarea companiei Colterm. Un pas ulterior ar fi preluarea terenului de 50 de hectare deținut de Colterm, pe platforma CET din Calea Șagului. Ritivoiu nu a precizat…

- Aglomerație, vineri dimineața, la Timișoara. Traficul a fost dat peste cap dupa ce un protest al transportatorilor, la care au participat aproximativ 70 de tiriști, a inceput in Calea Șagului. Manifestanții au traversat orașul și se indreapta spre Arad.

- Ați auzit vreodata pe cineva spunand ca „el este un adevarat Don Juan” sau „ei bine, nu sunt un Don Juan profesionist!”? Evident, este o referința punctuala la un personaj afemeiat pe nume Don Juan din piesele lui Lord Byron. Acest personaj fictiv este cineva pe care generația actuala l-ar eticheta…

- Accident de circulație, in noaptea de vineri spre sambata, in Calea Șagului din Timișoara. Un tanar de 30 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a urcat baut la volan și s-a infipt cu mașina intr-un stalp.

- Un tanar in varsta de 23 de ani a dat dovada, luni, in toiul zilei, de un tupeu ieșit din comun. El i-a smuls de la gat lanțișorul de aur unui adolescent, in varsta de 17 ani, care aștepta in stația de tramvai de pe bulevardul Liviu Rebreanu. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 15:20. […] Articolul…

- ISU Timiș a fost anuntat, marți seara, prin SNUAU 112 despre producerea unui incendiu la un operator economic, cu degajari mari de fum, in zona Calea Șagului din Timișoara. The post Incendiu cu degajari mari de fum, la Timișoara: trei tone de vopseluri au ars appeared first on Renasterea banateana .

- Proiectul tehnic al Pasajului Solventul a fost actualizat. Demarat de fosta administrație, pasajul subteran va fi amenajat sub zece linii de cale ferata. Anul trecut, la finalul lunii septembrie, municipalitatea a semnat cu o asociere de firme contractul, iar actualizarea ar fi trebuit sa se faca in…