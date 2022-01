Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a anunțat, pe Facebook, ca peste 70% dintre romani considera ca știrile false sunt o amenințare pentru Romania. "Peste 70% dintre romani considera ca știrile false sunt o amenințare pentru Romania.Pentru ca sunt profund preocupat de fenomenul dezinformarii…

- Doua asistente medicale de la Centrul de vaccinare din incinta Sanatoriului Balnear si de Recuperare Mangalia au fost retinute de DNA din cauza eliberarii unor certificate COVID-19 false. In dosar sunt vizate peste 100 de persoane din Suceava si Constanta.

- Opt moldoveni sunt cercetați penal pentru perfectarea actelor false. Potrivit informațiilor, doi dintre aceștia au recunoscut ca au procurat certificatele de vaccinare false, pentru a fi scutiți de autoizolare.

- Bucurestenii, dar si oamenii din jurul Capitalei respira aer toxic. In ciuda declaratiilor de razboi pe care ministrii mediului le-au facut de-a lungul timpului celor care ard ilegal deseuri, astfel de activitati continua.

- Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, a criticat la Alba Iulia modul in care autoritațile au luptat cu știrile false despre COVID Fostul director adjunct al SIE, Silviu Predoiu, a criticat la Alba Iulia, in termeni destul de duri, modul in care autoritațile romane au luptat și au combatut ”potopul” de…

- O tentativa de frauda privind Loteria Vaccinarii anunța utilizatorii prin e-mail ca au caștigat unul din cele 80 de premii in valoare de 10.000 de lei. Atacatorii care se dau drept Loteria Romana solicita o poza cu buletinul, tipul vaccinului și luna in care a fost facuta prima doza. E-mailurile false…

- Medicul din Mehedinți banuit de polițiștii timișoreni ca ar fi intocmit mai multe certificate false de vaccinare a fost reținut pentru 24 de ore. Barbatul, medic de familie in Baia de Arama, urmeaza sa fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventiva.