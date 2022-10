Stiri pe aceeasi tema

- Conducta se afla in centrul strategiei Poloniei de a-si diversifica aprovizionarea cu gaze dincolo de Rusia, care a inceput cu ani inainte ca invazia Moscovei in Ucraina, inceputa in februarie, sa declanseze o criza energetica globala. O purtatoare de cuvant a Gaz-System a declarat pentru Reuters ca…

- Uniunea Europeana a condamnat ferm, vineri, anexarea de catre Rusia a unor regiuni ocupate din Ucraina, adaugand ca nu va recunoaște niciodata referendumurile „ilegale" organizate acolo și ca iși va inaspri sancțiunile pentru a crește presiunea asupra Moscovei. Consiliul European, care grupeaza cele…

- Generalul Vasile Roman, fost sef al Brigazii Mecanizate 15 Podu Inalt, si fost comandant al Directiei Operatii din cadrul Statului Major General al Armatei Romane, analizeaza lectiile pe care le poate insusi Romania din desfasurarea de pana acum a razboiului din Ucraina. Daca este util scutul anti-racheta…

- Presedintele Vladimir Putin amenintase anterior ca va opri toate livrarile de gaze daca UE ar face un astfel de pas, crescand riscul rationalizarii consumului de energie in unele dintre cele mai bogate tari din lume, in aceasta iarna. Erdogan a vorbit la o conferinta de presa cu presedintele sarb Aleksandar…

- „MAE respinge ferm demersul vicepresedintelui Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, care a publicat pe o rețea de socializare o harta care atribuie, in mod fantezist, teritorii ale Ucrainei Romaniei și altor state vecine Ucrainei. MAE considera ca astfel de atitudini fac parte…

- Noua lovitura pentru aprovizionarea cu gaze vine intr-un moment de mare tensiune, cand Rusia si Occidentul schimba lovituri economice ca raspuns la actiunile militare ale Moscovei in Ucraina. Uniunea Europeana a acuzat Rusia ca recurge la santaj energetic, in timp ce Kremlinul spune ca intreruperea…

- Rusia si Ucraina semneaza vineri, la Istanbul, un acord referitor la exporturile de cereale. Pe de alta parte, Moscova transmite ca vrea sa isi dezvolte relatia „strategica” pe care o are cu Ungaria, in ciuda sanctiunilor adoptate de Uniunea Europeana impotriva Moscovei. Președintele Zelenski dezminte…

- Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters, noteaza mediafax. Fiala spune ca se așteapta…