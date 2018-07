Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Glodeni, parinți de cvadrupleți dupa mai multe incercari.Acestia si-au dorit copii decand s-au casatorit, dar din cauza unei operatii femeie nu mai putea ramane insarcinata pe cale naturala.

- O cornee umana artificiala a fost creata in premiera mondiala cu ajutorul unei imprimante 3D de cercetatorii de la Universitatea Newcastle din Marea Britanie, informeaza Xinhua. Combinand celule stem prelevate din corneea unui donator sanatos cu alginat - un gel obtinut din alge marine…

- Fertilizarea in vitro reprezinta, indubitabil, cea mai mare realizare medicala in domeniul tratamentului infertilitatii cuplului. De la sfarsitul anilor 70 ai secolului trecut si pana in ziua de astazi mii de familii au beneficiat de acest progres stiintific,...

- Medicii specializati in tratarea infertilitatii recomanda femeilor, pe cat posibil, sa-si programeze sarcinile inainte de varsta de 35 de ani, deoarece fertilitatea natural scade rapid cu varsta. In plus, menopauza se instaleaza tot mai frecvent la persoane tinere, cu varsta sub 40 de ani.

- Sprijinul va fi derulat de Primaria Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale, și se va adresa cuplurilor infertile din București. Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale (ASSMB), instituție aflata in subordinea Primariei Capitalei, a anunțat, astazi, ca s-a finalizat…

