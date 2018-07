Cum se face slime.Reţete de slime simple şi rapide. Distrează-te cu copilul Cum nici pe noi nu ne-a ocolit "problema" am gasit cele mai tari si mai simple retete care ne invata cum se face slime. De-acum nu ne ramane decat sa va zicem Spor la treaba si distractie placuta! Cum se face slime – Reteta cu fulgi de sapun Cum se facecu fulgi de Ca sa faci slime din fulgi de sapun ai nevoie de: 120 g fulgi de sapun si 480 ml de apa fierbinte. Amesteca totul intr-un bol mare, pana cand se topesc fulgii de sapun. ATENTIE la manevrarea apei fierbinti, mai ales daca participa si copilul la prepararea retetei. Poti adauga, optional, colorant alimentar. Nu este neaparat necesar, doar ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Retete rapide #1. Rulouri cu ardei capia copt si ton Ingrediente •2 conserve de ton in ulei•1/2 lingurita de boia de ardei•1 lingura de zeama de lamaie•1 lingur de ulei de masline extravirgin•sare de mare•piper proaspat macinat•12 ardei capia copti in prealabil•12…

- Dovlecelul are o serie de beneficii pentru sanatate, asa ca e indicat sa il introducem in alimentatia noastra. Gustos si sanatos, acesta poate fi ingredientul de baza pentru retete simple si rapide, scrie exquis.ro.Dovlecelul contine o serie de vitamine precum B1, B6, C, vitamina A si vitamina…

- Se spala ficatul, se curata, apoi se prajeste in ulei, dar nu de tot. Aproape de final se adauga usturoiul curatat si pisat si se lasa pana capata culoare aurie. Atentie sa nu se arda pentru ca isi schimba gustul. Aici scuzati calitatea pozei dar aburii sunt de vina.Se adauga bulionul, se mai…

- Pe bunica mea o cheama Ana, are 80 de ani și a fost asistenta medicala pe secția de neonatologie. Venita duminica in vizita la mine, la țara, m-am gandit ca aș putea „profita“ oarecum de ea, sa ma invețe sa fac socata. Așa ca eu imi pregatisem toate ingredientele și așteptam sa ajunga la mine, ca sa…

- Intre timp pregatim maioneza. Se poate face la robot, eu prefer sa o fac la mana, oul fiert se da prin sita apoi se amesteca cu cele 2 galbenusuri crude si apoi se adauga zeama de lamaie si mai tarziu mustarul, se bat rapid adaugand tot ulei putin cate putin, cand maioneza devine consistenta se adauga…

- Cosmeticele naturale sunt benefice pentru piela noastra. Nu conțin substanțe chimice nocive și au calitați deosebite. Acum ai posibilitatea sa ți le faci singura, folosind ingrediente naturale de calitate. Noi iți aratam cum iți faci singura un parfum, un deodorant, un demachiant și un exfoliant pentru…

- Iata cum sa folosesti ulei de cocos pentru par. Ulei de cocos pentru par. Fire albe Firele de par alb sunt un cosmar pentru multe femei, care le considera primul semn al imbatranirii. Acesta este si motivul pentru care femeile ar face orice ca sa scape de firele de par alb. Desi exista multe…

- Ciocolata de casa ramâne desertul preferat pentru foarte multi dintre noi, cu sau fara amintiri din vremurile în care pentru ciocolata se statea la rând. Reteta extrem de simpla presupune doar câteva ingrediente si un timp relativ scurt de preparare. Un preparat dulce,…