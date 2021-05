Cum se face print screen la laptopurile cu Windows Cand avem nevoie neaparat sa facem un print screen, trebuie sa ne mișcam repede, iar procedura este una foarte simpla, care se poate face din doar doua apasari pe tastatura. Pentru a face print screen la laptopurile cu windows folosind tastatura trebuie sa urmezi urmatorii pași: apasa Print Screen sau Fn + Print Screen de pe tastatura. Windows creeaza o captura a intregului ecran și o salveaza in clipboard. Pentru a face un screenshot al intregului ecran, apasa simultan Win + Print Screen sau Fn + Windows + Print Screen pe tastatura. Deschide fereastra pe care vrei sa o capturezi și apasa tastele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

