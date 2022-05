Cum se face o asigurare RCA online. Trei pași de urmat Atunci cand achiziționezi o mașina, trebuie sa te gandești și la asigurarea acesteia. Asigurarea RCA reprezinta o asigurare obligatorie pentru proprietarii de mașini din Romania destinata sa acopere cheltuielile in cazul daunelor provocate de catre vehiculul asigurat, terților (altor vehicule, obiecte, persoane, inclusiv pasagerilor, mai puțin șoferului vinovat), acoperind chiar și cheltuielile in cazul deceselor. Exista sute de agenții autorizate sau platforme online de unde poți sa-ți procuri o asigurare RCA. In randurile urmatoare vei afla care sunt pașii de urmat ca sa-ți faci o asigurare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

