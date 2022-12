Cum se face înscrierea online la programul Rabla pentru electrocasnice Cum se face inscrierea online la programul Rabla pentru electrocasnice. Programul Rabla pentru electrocasnice merita accesat macar odata, daca ai nevoie de noi aparate in bucataria ta. Inscrierea la Rabla electrocasnice se face online, iar unele vouchere ajung chiar și la 400 de lei. Cum se face inscrierea online la programul Rabla pentru electrocasnice Pașii pe care o persoana fizica trebuie sa ii faca pentru a putea sa-și inlocuiasca electrocasnicele vechi cu bani de la stat sunt: inscrierea online, solicitarea și primirea voucherului electronic intr-una dintre cele trei etape ce vor fi organizate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua editie a Programului „Rabla pentru Electrocasnice” a demarat luni, la ora 10:00, bugetul total alocat pentru cea de-a doua editie a programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic este de 50 de milioane de…

- Administratia Fondului pentru Mediu organizeaza, incepand de luni, 21 noiembrie 2022, ora 10:00, o noua sesiune pentru Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate. Persoanele fizice vor avea la dispozitie 5 zile in vederea inscrierii in program prin crearea contului…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) organizeaza, incepand de luni, 21 noiembrie 2022, ora 10:00, o noua sesiune a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. Potrivit AFM, persoanele fizice au la dispozitie…

- In curand se implinește o luna de cand au venit promisiuni din toate parțile ca romanii vor primi cate 200 de lei in vouchere pentru a cumpara becuri economice. Acum Ordonanța nu mai apare și nici nu va aparea prea curand. De ce? Pentru ca au fost promisiuni populiste și ca nu au fost prevazute și bugete…

- S-a lansat aplicația „Amiabila”. Cum pot face șoferii constatare online S-a lansat aplicația „Amiabila”. Cum pot face șoferii constatare online Biroul Asigurarilor Auto din Romania impreuna cu asiguratorii RCA pun la dispoziția asiguraților aplicația digitala „Amiabila”, prin care conducatorii auto…

- Asiguratorii RCA impreuna cu Biroul Asiguratorilor Auto din Romania (BAAR) pun la dispozitia asiguratilor RCA aplicatia digitala Amiabila, prin care conducatorii auto vor putea completa si in format electronic formularul de „Constatare amiabila de accident”, in conformitate cu prevederile legale, potrivit…

- Programul consta in schimbarea becurilor conventionale pe care le folosesc cei mai multi romani in locuinte si care au un consum mare de energie electrica, cu unele LED, ce consuma mult mai putin.Inscrierea se va face, ca si in cazul programului Rabla pentru electrocasnice, intr-o aplicatie electronica…

- Persoanele fizice interesate de schimbarea becurilor convenționale pe care le folosesc acum in locuințe, ce au un consum mare de energie electrica, cu unele LED, ce consuma mai puțin, vor putea primi de la stat vouchere in valoare de 200 de lei, potrivit unui proiect de ordin pus in dezbatere recent…