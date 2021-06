Cum se face înscrierea la facultățile din cadrul USV Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava (USV) va incepe de luni, 12 iulie, concursul de admitere 2021 pentru ciclurile de studii de licenta si masterat, la toate cele 10 facultati. Concursul de admitere din acest an se va derula un pic diferit fața de anii precedenți și are o serie ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

