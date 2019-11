Cum se face dezinsecţia la bloc ca să nu moară locatarii Cazul de la Timisoara , unde trei persoane au murit de la o simpla deratizare prost facuta, ridica multe semne de intrebare. Ce firme fac deratizarea si dezinsectia in blocuri? Au sau nu autorizatie astfel de firme si, mai ales, cine le verifica? Cine comercializeaza solutiile folosite in deratizare si dezinsectie si cum sunt ele folosite? Ce resposabilitate au asociatiile de proprietari si ce vina poarta? In primul rand, dezinsectia si deratizarea au rolul de-a preintampina aparitia unor focare de infectie in spatiile comune de la blocuri, in special in subsoluri. Asociatiile de proprietari,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Patronul Bistim Dera SRL, firma care a facut dezinsectia si deratizarea in blocul de locuinte din Timisoara in care au murit doi copii si mama unuia dintre ei, Ioan Sorin Buta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in urma deciziei magistratilor de la Tribunalul Timis.

- Trei morti, 32 de oameni internati si un singur vinovat gasit pana acum de anchetatori!Patronul firmei care a deratizat blocul in care au murit doi copii si mama unuia dintre ei se afla in aceste momente in fata judecatorilor din Timisoara. El a recunoscut ce deetașii a asuns pana acum.

- Avocatul lui Ioan Sorin Buta, patronul firmei Bistim Dera SRL care a facut deratizare si dezinsectie in blocul de pe strada Mioritei din Timisoara, unde au murit trei oameni, spune ca barbatul a recunoscut acuzatiile care i se aduc si le-a spus anchetatorilor ca a cumparat substanta cu 600 de lei de…

- Substanțele folosite la acțiunea de deratizare ce a avut loc in blocul din Timișoara unde au murit trei persoane fusesera cumparate ilegal de pe piața neagra, potrivit avocatului administratorului firmei de deratizare.

- Alerta la Timișoara dupa ce, in ultimele trei zile, doi copii și mama unuia dintre micuți, care locuiau in același bloc, pe str. Mioriței, aflata in Complexul Studențesc, au murit. Din primele informații, se pare ca, recent, o firma a efectuat in blocul respectiv servicii de deratizare și dezinsecție.…

- Inspectorul-sef al Politiei Judetene Timis, Alin Petecel, a declarat, luni, ca a fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul blocului din Timisoara de unde doi copii si mama unuia dintre ei au murit, dupa o actiune de dezinsectie si deratizare. Sefa DSP Timis, Cornelia Malac, spune ca…

- Alerta la Timișoara dupa ce, in ultimele trei zile, doi copii și mama unuia dintre micuți, care locuiau in același bloc, pe str. Mioriței, aflata in Complexul Studențesc, au murit. Din primele informații, se pare ca, recent, o firma a efectuat in blocul respectiv servicii de deratizare și dezinsecție.…

