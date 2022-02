Cum se face, de fapt, partajul la divorț și cum se calculează bunurile comune Cum se face, de fapt, partajul la divorț și cum se calculeaza bunurile comune. Divorțul nu este un eveniment tocmai placut, insa in cazul in care se ajunge la el, este bine sa știi ce presupune partajul, dar și cum se calculeaza bunurile comune. Potrivit calculatordevenituri.ro , la procesul de partaj, modul de impartire a bunurilor comune intre soti este la aprecierea judecatorului, care trebuie sa tina seama de unele criterii. Potrivit legii, este vorba despre urmatoarele criterii: Cum se face, de fapt, partajul la divorț și cum se calculeaza bunurile comune acordul partilor; marimea cotei-parti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

