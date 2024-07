Stiri pe aceeasi tema

- Socul este la mare cautare in aceasta perioada, iar o familie de apicultori din Arad ne dezvaluie o rețeta simpla de socata cu miere. Socul fiind un arbust care se gasește in multe zone ale țarii

- Chef Richard Abou Zaki este o adevarata enciclopedie de rețete și iși merita din plin steaua Michelin pe care o deține. Al cincilea battle l-a caștigat, in mod surprinzator, cu o rețeta extrem de simpla, dar gustoasa.

- Cei mai mulți romani pregatesc foarte multa mancare de sarbatori, iar dupa constata ca nu a fost consumata in totalitate. Iata cum poți folosi resturile de friptura de miel de la masa de Paște! Iți prezentam o ețeta de rulada delicioasa cu care nu vei da greș!

- Nelipsita de pe mesele romanilor in perioada Paștelui, pasca este, alaturi de cozonac, desertul cu care asociem marea sarbatoare și care ne umple casa de miresme. Se intampla insa, din pacate, ca in unele situații, in ciuda efortului depus de gospodine, preparatul sa iasa fie prea uscat, fie necopt.

- SURSA DE SANATATE… Legumele, fructele si zarzavaturile, aceste roade minunate din gradini si livezi, reprezinta principala sursa de vitamine si minerale din alimentatia oamenilor, care vor sa aiba un organism sanatos si plin de energie. Ceea ce insa este esential de stiut se refera la faptul ca acestea…

- Analistul financiar Iancu Guda a realizat un calcul despre cum putem economisi foarte mulți bani, renunțand la a mai cumpara tigari si apa plata. S-ar economisi 250.000 de euro din cheltuielile cu tigarile si apa plata. ”Pentru ca, sa știți un pachet de țigari pe zi inseamna cam 124 de mii de euro…

- Pentru cei care respecta Postul Mare sau nu folosesc deloc produse din carne, va oferim o rețeta de parjoale de post. Astfel de cotlete de orez cu legume pot fi consumate la pranz, la cina, cu sau fara garnitura. Ingrediente Orez cu bob rotund – 150 g de crupe sau 400 g de orez fiert.Morcovi – un morcov…