- Din cauza glumelor lui Elon Musk de pe 1 aprilie, acțiunile Tesla sunt in cadere libera, ajungand de exemplu sa coste mai puțin decat cele de la Ford. Pe 1 aprilie Elon Musk a publicat pe twitter o poza cu el in care arata devastat și ca a ajuns in faliment.

- Apple a lansat un nou model de iPad, care devine, automat, si cel mai ieftin din oferta companiei americane. Noua tableta, care se numeste, simplu, iPad, are un ecran de 9,7 inch retina display, care foloseste designul traditional al tabletelor Apple, cu sistem de securizare Touch ID integrat in butonul…

- Lacrimi pe obraji și un gol imens in suflete. Asta se petrece in aceste momente in familia celebrei prezentatoare TV. “Un inger ce era pe pamant… Este descrierea perfecta pentru Ana. Un suflet mare și puternic. Speram cu toții ca acolo, sus sa iți gasești liniștea și pacea, sa ii veghezi pe cei ce te…

- Datele Eurostat arata ca Romania se claseaza pe ultimul loc intr-un clasament privind costurile pe un hectar arabil din tarile Uniunii Europene, cu 1.958 de euro pe hectar, ceea ce inseamna 19 eurocenti pe metrul patrat, adica mai putin de 1 leu metrul patrat.

- Tarifele de racordare la reteaua electrica, platite de oricine doreste sa aiba acces la reteaua de electricitate, nu vor mai include si contravaloarea contorului, potrivit unui proiect de ordin al Autoritatii de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Costul unei racordari uzuale a unei case scade…

- Urzica, o buruiana aparent neprietenoasa, este o planta apreciata de sute de ani in gastronomie, dar si in medicina umana si veterinara, culta si traditionala. Principiile active din planta au un spectru foarte larg de utilizare, in special in bucatarie si fitoterapie, dar pot fi folosite si in vopsitorie,…

- Alina Eremia canta la pian de la 6 ani. Artista a decis sa se intoarca la una din marile sale pasiuni. Dupa o perioada incarcata in care și-a promovat alaturi de Mark Stam single-ul „Doar noi”, artista și-a regasit liniștea reapucandu-se de cantat la pian. „Am decis sa ma reapuc de cantat la pian, pentru…

- Astrele ne dezvaluie care sunt cele mai toxice zodii, in care nu putem avea incredere pentru ca ne vor dezamagi cand ne va fi lumea mai draga, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt zodiile predispuse catre falsitate: Citeste si HOROSCOP: Cum te desparti de oamenii pe care ii iubesti, in functie…