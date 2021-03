Stiri pe aceeasi tema

- In județul Timiș, rata de infectare a urcat la 5,35, dupa ce, ieri, 3 martie, cifrele indicau o rata de 5,24, potrivit bilanțului transmis marți de autoritați. Pe locul 2 se afla județul Cluj cu o rata de infectare de 3,4. In scenariul roșu se afla in acest moment 5 județe: Timiș, Cluj, Brașov, Ilfov…

- Rata incidenței cazurilor de Covid-19, raportate la mia de locuitori, crește de la o zi la alta. In acest moment, județele Cluj, Timiș, Ilfov, Brașov și Maramureș se afla in scenariul roșu. Citește și: SURSE - Madalina Dobrovolschi, favorita sa devina șefa televiziunii publice De asemenea,…

- Voiculescu a anunțat ca a vorbit cu ministrul de Interne despre introducerea unor noi restricții și a cerut sancțiuni mai dure. ”Am observat ca sunt destule locuri in Capitala unde nu sunt respectate regulile. Aș prefera sa inchidem temporar cateva locuri in care nu se repecta regulile, inainte sa inchidem…

- Judetul Ilfov inregistreaza o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 4,71 cazuri la mia de locuitori, in scadere usoara fata de ziua precedenta, cand incidenta a fost de 4,76 la mia de locuitori, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In zona rosie se mai…

- La raportarea de ieri, principalele focare se inregistrau in Ilfov (4,44), dar și in Capitala (3,78).Alte trei județe, vorbim despre Timiș (3,92), Cluj (3,61) și Constanța (3,08) se aflau in zona roșie, noutatea fiind legata de faptul ca județul Brașov a ieșit din aceasta zona, avand o rata de infectare…

- The areas with the most newly confirmed cases of coronavirus compared to the last reporting are Bucharest - 1,127 and the counties of Ilfov - 433, Brasov - 308, Timis - 265, Prahova - 222, Constanta - 217, Iasi - 204, according to data transmitted on Wednesday by the Strategic Communication Group,…

- The cumulative infection rate with the novel coronavirus at 14 days in Bucharest is 6.9 per thousand inhabitants, the capital being followed by Ilfov and Constanta counties, with an incidence of 6.49 per thousand, the Strategic Communication Group (GCS) informs on Monday, according to AGERPRES.…

- The areas with the most newly confirmed cases of coronavirus compared to the last report are Bucharest - 1,946, the counties of Constanta - 520, Cluj - 366, Brasov - 341, Iasi - 328, Ilfov - 322, Timis - 306, according to the data transmitted by the Strategic Communication Group (GCS) on Wednesday,…