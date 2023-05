Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a anuntat oficial marti ca va lua masuri pe aproape toate pietele sale, inclusiv pe cea din Romania, impotriva folosirii la comun a conturilor de catre mai multe gospodarii, practica stiuta si sub denumirea de „partajarea parolei" sau „password sharing". „Un cont Netflix este destinat folosirii…

- Serviciul de streaming video Netflix a anunțat marți, 23 mai, ca va interzice pe toate piețele sale, inclusiv in țara noastra, folosirea la comun a conturilor de catre mai multe gospodarii, precizand in schimb ca abonații vor putea beneficia de "funcții noi", scrie hotnews.ro, citand un comunicat al…

- S-a anunțat care este schimbarea majora care apare la Netflix. Toți utilizatorii se vor bucura dupa ce vor vedea care este noua modificare de pe platforma de streaming. Toate amanuntele, in randurile de mai jos. Schimbare importanta la Netflix. Ce trebuie sa afle toți utilizatorii Netflix face niște…

- Evenimentele deosebite se țin lanț la Filarmonica Brașov. Joia aceasta, pe 11 mai, incepand cu ora 19, brașovenii sunt invitați la un nou concert simfonic, in cadrul caruia se vor interpreta mai multe piese in premiera. In deschiderea evenimentului se va interpreta Concertul pentru pian la patru maini…

- Teatrul de Balet Sibiu, prima companie internaționala de dans din Romania, care reunește in componența sa 38 de dansatori profesioniști din Republica Dominicana, Cuba, SUA, Canada, Australia, Noua Zeelanda, Japonia, Portugalia, Spania, Italia, Franța, Mar

- Tinel Timu, un afacerist roman potent financiar, a fost ucis cu sange rece in fața locuinței sale din Montreal, Canada. Regretatul milionar a fost impuscat de cinci ori in fata locuintei sale, dintr-o suburbie a orasului Montreal. Romanul avea o avere impresionanta. Care este ipoteza polițiștilor privind…

- Americanii primesc o pasuire de un trimestru inainte ca Netflix sa puna in aplicare noile masuri care vizeaza utilizatorii ce folosesc acelasi cont, masuri care vor aduce ceea ce multi numesc "taxa pe sharing". In loc de finele primului trimestru, taxa pe sharing din Statele Unite va fi implementata…

- In loc de finele primului trimestru, taxa pe sharing din Statele Unite va fi implementata de Netflix la sfarsitul celui de-al doilea trimestru al anului, a anuntat compania in cadrul conferintei trimestriale cu investitorii. Cei de la Netflix mai spun ca amanarea le va permite sa implementeze mai bine…