Cum se fac previziunile economice ale FMI Fondul Monetar Internațional iși publica perspectivele pe termen scurt marți, 6 aprilie, așa cum o face de doua ori pe an, in toamna și in primavara. De fiecare data, aceste cifre sunt foarte comentate, chiar daca sunt adesea rapid contrazise de fapte. Cum sa explica atenția pe care o genereaza? FMI publica un raport de perspectiva, in […] The post Cum se fac previziunile economice ale FMI first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 5 aprilie - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 500 milioane lei - Institutul National de statistica publica datele privind cifra de afaceri in comertul cu amanuntul in februarie 2021 Marti, 6 aprilie - Ministerul…

- Luni, 15 martie - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune obligatiuni in suma de 300 milioane lei - Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani - ROMAERO S.A. si Institutul National de Cercetare…

- Proiectul bugetului pe 2021 a fost lansat in dezbatere publica Foto: gov.ro. Proiectul Legii bugetului de stat pe 2021 a fost lansat joi seara în dezbatere publica, pe site-ul Ministerului Finantelor, acesta fiind configurat pe o crestere economica de 4,3%. Cererea interna va…

- Prim-ministrul Florin Citu sustine ca Guvernul are motive sa fie "increzator" in relansarea economiei, iar premisele create sunt confirmate de previziunile economice ale Comisiei Europene publicate joi, conform carora cresterea PIB in 2021, in cazul Romaniei, este prognozata putin peste media UE.…

- Comisia Europeana prognozeaza ca economia zonei euro va crește cu 3,8 % atat in 2021, cat și in 2022. Potrivit previziunilor, economia UE va crește cu 3,7 % in 2021 și cu 3,9 % in 2022, noteaza G4Media.ro Percheziții DNA la Apele Romane in dosarul angajarilor politice. ”Animalul politic”, vizat…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat marti ca exista premisa reluarii mai usor a unor activitati daca se vaccineaza cat mai multi romani, apreciind ca trebuie sa existe o balanta intre impactul pe sistemul sanitar, impactul pe sanatatea publica si intre aspectele economice. "Trebuie…

- FMI considera schimbarile climatice un risc fundamental la adresa stabilitatii economice si financiare Fondul Monetar International considera schimbarile climatice un risc fundamental la adresa stabilitatii economice si financiare, a afirmat luni directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, prezentand…

- Luni, 18 ianuarie - Comunitatea Forestierilor - Fordaq organizeaza dezbatere publica pe tema proiectului SUMAL 2.0; - Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani; - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni…