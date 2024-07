Cum se fac bani din YouTube Lansat in 2005, YouTube ofera spațiu oricui vrea sa iși arate opiniile, talentele și expertiza. Unii mai populari decat alții, influencerii din You Tube pot caștiga venituri decente și constante sau sume exorbitante. Creatorii YouTube pot fi clasificați in diferite categorii in funcție de numarul de abonați și de influența pe care o au. Conform streamyard.com : Nano-influencerii (pana la 10.000 de abonați) au un public relativ mic, dar implicat. Aceștia se concentreaza adesea pe subiecte de nișa. Micro-influencerii (intre 10.000 și 50.000 de abonați) sunt cunoscuți…