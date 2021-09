Manastirea Voronețului, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, este cunoscuta in special pentru culoarea sa, „Albastrul de Voroneț”. Istoricii sunt surprinși de rezistenta acestei culori in conditii climatice foarte aspre, fapt care se datoreaza originalitatii tehnicii de lucru aplicate de catre pictorii moldoveni. Cu exceptia pigmentului negru, obtinut din carbune de lemn, toti ceilalti pigmenti folositi in pictura (interioara si exterioara) sunt substante minerale, naturale sau de sinteza: argile colorate cu oxid de fier hidratat (ocru), sau oxid de fier anhidru (ocru rosu), hidrosilicat de Fe, Al,…