Teza „sabotajului” este puternic privilegiata pentru a explica scurgerile spectaculoase de gaze din gazoductele Nord Stream in Marea Baltica, o operatiune cu siguranța complexa dar nicidecum imposibila pentru o armata competenta. Iar acestea sunt numeroase in zona, noteaza miercuri agenția France-Presse. Ipoteza unor defecțiuni accidentale simultane parea a fi exclusa miercuri. Dar metoda folosita in actiunea de sabotaj ramane necunoscuta, la fel si presupusul autor, ceea ce da naștere multor teorii. O zona supravegheata Cele trei scurgeri identificate incepand de luni in Marea Baltica sunt localizate…