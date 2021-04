Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 si-a incheiat parcursul la Europeanul de tineret. Cu rezultate frumoase si cu o impresie buna, lasata la capitolul determinare. Din pacate, „diagnosticul“ pus de cei mai multi specialisti e ca, din lotul pe care l-am avut, foarte putini jucatori sunt de fotbalul mare.

- Noi efecte adverse aparute dupa vaccinarea anti-COVID 19. Ce spun specialiștii Un nou efect advers al vaccinului anti-COVID a fost raportat de americani. Unii dintre cei imunizati spun ca au ramas cu un gust metalic in gura, chiar și pentru cateva zile. Specialiștii cer un studiu ”urgent”. Daca la unele…

- Președintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, le explica romanilor faptul ca marțișorul are o semnificație aparte pentru noi. El semnifica și inceputul ciclului agricol, pe langa cinstirea femeii. „Intai martie era ziua Anului Nou la romani, fapt dovedit și de numele lunilor septembrie, octombrie,…

- Aproape 4.500 de romani au fost diagnosticati cu COVID-19 dupa ce s-au vaccinat impotriva acestei boli. Medicii spun ca nu serurile sunt de vina. In mod sigur, erau deja infectati, dar se aflau in perioada de incubatie. Sau au intrat in contact cu persoane deja infectate, in primele zile dupa vaccinare,…

- Țigarile de contrabanda au fost descoperite intr-un autoturism in care se aflau patru barbați. Unul dintre ei a fost reținut pentru 24 de ore. Alte 10.600 de fire țigarete au fost gasite in urma unei percheziții domiciliare.

- Mulți pacienți care s-au recuperat de COVID au avut diferite simptome neurologice neobișnuite, oboseala, pierderi de memorie, confuzie și alte anomalii, cunoscute sub numele de „ceața cerebrala”. Medicii au descoperit ca simptomele de encefalopatie la cei care au avut COVID sunt determinate de o inflamație…

- Platforma de informare a Guvernului face cateva precizari in legatura cu posibilitatea de infectare cu SARS-CoV-2 dupa vaccinare. Specialiștii spun ca acest lucru este posibil și prezinta in ce condiții poate sa apara o infecție cu noul coronavirus. Astfel de situații nu pot fi interpretate insa ca…

