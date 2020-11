Stiri pe aceeasi tema

- Pretul testelor Covid Real Time PCR difera cu pana la 50% de la o clinica la alta, cel mai mic tarif fiind de 285 de lei, iar cel mai mare, de 420 de lei, potrivit unei analize realizate de AGERPRES, care a comparat ofertele a noua dintre cele mai importante centre medicale private cu acoperire nationala,…

- Astfel, oferta cea mai buna este la Synevo, unde testul costa 285 de lei, iar rezultatul se primeste in 24 de ore. Urmeaza Lotus Med, unde pretul este de 300 de lei, iar raspunsul vine in 48 de ore, MedLife - 340 de lei, cu primirea rezultatului in doua zile, si Sante - 350 de lei, cu rezultatul in…

- MedLife atrage atenția ca testele rapide pentru Covid au o sensibilitate de doar 60%, astfel ca pacienții care recurg la acestea iși asuma riscuri. Ministerul Sanatații a anunțat introducerea testelor rapide la unitațile de primiri urgențe, unde cele cu rezultat negativ vor fi dublate de RT PCR. Potrivit…

- Vaccinul impotriva COVID-19 produs de companiile farmaceutice Pfizer si Biontech este „eficient 90%”, potrivit anuntului facut, luni, de laboratoarele acestora. Rezultatele au venit in urma primei analize intermediare a testului lor, aflat in faza a treia, ultima inaintea unei omologari, relateaza AFP.…

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose atrage atenția ca exista diferențe semnificative intre județele țarii in ceea ce privește persoanele testate de coronavirus și analizeaza discrepanțele adanci dintre județe in privința numarului de testari. Daca la Braila se testeaza 70 pe zi și la Calarași 8 pe zi,…

- Cadrele didactice din invatamantul primar se pot testa gratuit, incepand de marti, pentru depistarea anticorpilor specifici COVID-19, in peste 140 de centre de recoltare MedLife din tara, potrivit unui comunicat al companiei private. Invatatorii se pot testa in intervalul 1 – 14 septembrie 2020. „Demersul…

- Cele 250.000 de tablete necesare trecerii la sistemul online de educatie nu vor ajunge in scoli pana la data de 10 septembrie, asa cum si-a propus Guvernul, intrucat procedura de licitatie nu a fost gestionata eficient, a declarat, joi, Marian Murgulet, secretar de stat in cadrul Secretariatului General…

- Guvernul a anunțat ca a lansat programul de achiziție a tabletelor și produselor de protecție sanitara, din bani europeni, pentru școlile care se pregatesc de inceperea noului an educațional. Numai ca, așa cum a fost prezentat calendarul de finanțare, tabletele nu vor putea ajunge mai devreme de jumatatea…