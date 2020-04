Cum se distrează familia Măruță în izolare la domiciliu. VIDEO Andra și Catalin Maruța, alaturi de cei doi copii, Eva și David, au facut un videoblog in mașina, insa pentru ca sunt izolați la domiciliu, nu s-au plimbat decat in propria lor curte. Cu toate astea, cei patru s-au distrat de minune, au cantat impreuna, s-au jucat, și-au pus intrebari incomode și, totodata, au discutat despre cel mai important subiect al acestei perioade: coronavirusul, micuții demonstrand ca sunt la curent cu situația, o ințeleg, o respecta și, totodata, știu care sunt masurile pe care trebuie sa le ia pentru a se proteja de virusul Covid-19. Citește și – Cum se protejeaza Jojo… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

