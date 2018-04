Vizitat astazi, Oborul are un farmec aparte, cu viața și oamenii lui, cu piețari și targoveți, cu mici afaceriști și bețivi simpatici care iți ațin drumul, mereu pregatiți cu cate o poveste cu talc. Dar istoria Pieței Obor este mai sumbra decat ați putea crede. Situat intr-un loc foarte circulat (ca și acum, de altfel), […] The post Cum se distrau bucureștenii fara mall-uri: Targul Moșilor și istoria sangeroasa a pitorescului Obor appeared first on Cancan.ro .