- Un studiu realizat de patru universitati din Romania in colaborare cu Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie evidentiaza faptul ca experienta didactica in spatiul online a produs schimbari.

- „Drag de grai” este un concurs de literatura dialectala, desfașurat pe doua secțiuni: Recitatori, respectiv Creatori de poezie și proza in grai banațean. Fiecare concurent trebuie sa trimita o inregistrare video de maximum 5 minute, in care recita un fragment de literatura in grai. Inscrierile se pot…

- Un grup de asociații din societatea civila susține ca menținerea acestui sistem de predare și dupa ce lucrurile vor reveni la normal este o soluție eficienta pentru a oferi dreptul la educație tuturor copiilor. Deși nu a fost agreata de majoritatea elevilor, parinților și cadrelor didactice, școala…

- Incepand de luni, 15 februarie, și pana pe 28 februarie se primesc inscreiri pentru sesiunea de admitere din aceasta primavara la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civila ”Pavel Zaganescu” din Boldești.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca aceia care cred ca dupa pandemie se va reveni 100% la școala fizica se inșeala. „Riscul nu poate fi eliminat complet, nici in Romania și nici in alta parte. Important este sa facem tot ce se poate pentru a-l diminua. Spre exemplu, orice profesor vaccinat…

- Curtea scolii din Raznic, judetul Dolj, le ofera elevilor care s-au intors fizic la ore un peisaj dezolant. O construcție alba cu usi albastre care se vede undeva, dupa un gard spart, reprezinta, de fapt, grupurile sanitare. Una dintre toalete nici macar nu are usa.

- Fundația pentru Comunitate, cu sprijinul MOL Romania, organizeaza și anul acesta programul „Permis pentru viitor”. Prin intermediul acestui program sunt acoperite costurile necesare pentru obținerea permisului de conducere pentru tineri din medii defavorizate, pentru care permisul de conducere este…

Se menține repartizarea elevilor in clasele pregatitoare in ordinea alfabetica a numelor celor mici