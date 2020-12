Stiri pe aceeasi tema

- Seara vine pe patinele ei moi Cu palma astupa una cate una ferestrele In timp ce inauntru, grinzile vechi de stejar Inca miros a padure Toamna e pe sfarșite Stolurile de garnițe s-au dizolvat in apus Carand pe aripile lor violetul De ce imi spui toate astea? – te miri tu cu incantare In timp ce pregatindu-te…

- O vedeta din Romania vine cu detalii despre desparțirea furtunoasa dintre ea și tatal copilului ei. Nimeni nu se așteptau ca cei doi sa mearga pe drumuri separate. Soții au ținut totul ascuns multa vreme inainte de a dezvalui fanilor lor ca au divorțat. Adevarul despre divorț. O vedeta din Romania vine…

- Prezenta la ultimele doua ediții ale Jocurilor Olimpice in proba de triplusalt, Cristina Bujin a inceput anul cu un obiectiv clar, calificarea la Tokyo. Fotbalul, tenisul, handbalul, ciclismul și-au reluat pe rand intrecerile la nivel internațional, in timp ce sporturile de nișa, cum sunt scrima, tirul…

- Comisarul european pentru Transporturi Adina Valean vorbeste, intr-un interviu pentru „Adevarul“, despre cum vom mai calatori in UE, in pandemie, care va fi politica de testare, care sunt sansele de noi blocaje in aprovizionare si cum se vor putea intoarce romanii acasa de Sarbatori.

- Actorul Sacha Baron Cohen i-a raspuns lui Donald Trump dupa ce acesta la numit ciudat și fals.La acuzatia lui Donald Trump ca este "ciudat" si "fals", Sacha Baron Cohen a raspuns in emisiunea "The Late Show" a lui Stephen Colbert: "Sunt sigur ca atunci cand umbla cu bunul lui prieten Jeffrey…

- Curtea de Apel București a fost nevoita sa amane, marți, audierea fostului soț al Eleni Udrea, omul de afaceri Dorin Cocoș, in dosarul in care fostul ministru al Turismului și Dezvoltarii este judecat alaturi de fiica fostului președinte al Romaniei pentru pretinse fapte de corupție legate de finanțarea…

- Deputatul USR Stelian Ion, fost candidat la Primaria Constanta din partea Aliantei USR-PLUS, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, cateva directii ale viitoarei administratii locale in municipiul Constanta, afirmand ca vor fi evaluate proiectele in derulare si considera ca este important…

- "Alegerile s-au desfașurat normal, așa cum ar trebui sa se intample, așa cum trebuie sa traim, sa mergem la serviciu. Probabil vom invața sa votam și in condiții de pandemie. Nu este un lucru foarte bun, insa, pana la ruma, romanii trebuie sa iși exercite dreptul la vot intr-un numar cat mai mare,…