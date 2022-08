Va mai aduceti aminte de cuplul de italieni care a plecat in vacanta la Cracovia, insa la sosire si-a dat seama ca a ajuns in Romania, la Craiova? Acesti oameni sunt, in continuare, in Romania. Au luat decizia de a-si petrece vacanta in tara noastra. Angajații Aeroportului din Craiova i-au „verificat” Angajații Aeroportului din Craiova, […] The post Cum se descurca si din ce traiesc, in Romania, italienii care au aterizat la Craiova in loc de Cracovia first appeared on Ziarul National .