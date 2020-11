Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana 26 octombrie – 1 noiembrie, la nivel național au fost inregistrate 47.773 de infectii respiratorii acute, mai puțin fața de saptamana precedenta. Numarul de infecții respiratorii acute inregistrate saptamana trecuta este cu 7,6% mai mic comparativ cu cel din saptamana anterioara, conform…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca o noua tranșa de 500.000 de doze de vaccin anti-gripal va fi livrata luni, 19.10.2020, catre direcțiile de sanatate publica din țara. Dozele de vaccin vor fi direcționate catre cabinetele medicilor de familie pentru continuarea imunizarii persoanelor cu risc ridicat…

- Purtarea maștii devine obligatorie chiar și in aer liber in anumite zone ale Italiei din cauza creșterii numarului de cazuri de COVID-19. Mastile vor trebui purtate tot timpul in exterior la Roma si in regiunea Lazio intr-o noua incercare a autoritaților de a stopa cresterea numarului de infectari cu…

- Potrivit studiului medicilor din cadrul Centrului Național de Cercetare pentru Epidemiologie și Microbiologie Gamaleya, activitatea fizica in timpul vaccinarii impotriva infecției cu coronavirus nu este contraindicata, dar trebuiesc evitate exercițiile fizice excesive.

- Medicul primar pediatru Mihai Craiu a declarat vineri pentru AGERPRES ca la copiii caucazieni anterior sanatosi infectiei cu noul coronavirus, cu varste cuprinse intre zero si 9 ani, proportia de pacienti spitalizati este "extrem de mica", acestia reprezentand mai putin de un procent din toti bolnavii…

- BUCURESTI, 7 sept – Sputnik. Studiile clinice pentru cel de-al doilea vaccin impotriva coronavirusului, dezvoltat de Centrul Național Rus de Cercetari in Virologie și Biotehnologie Vector, urmeaza sa se incheie in jurul datei de 30 septembrie, a declarat directorul Rospotrebnadzor, Anna Popova.РФПИ…

- Ministrul rus al sanatații a anuntat intrarea in faza 3 de testare a vaccinului anticoronavirus, scrie ansa . Primul vaccin rusesc impotriva coronavirusului, Sputnik V, produs de Institutul de Cercetare pentru Epidemiologie și Microbiologie Gamaleya, incepe sa fie livrat in spitale. Anuntul a fost facut…

- Ziarul Unirea Trend ascendent al cazurilor de Covid-19 in Alba și alte 8 județe: Cea mai afectata categorie de varsta In Bucuresti si in judetele Prahova, Iasi, Bihor si Timis s-au inregistrat peste 34% din totalul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din ultima saptamana. De asemenea, 30,9% din…