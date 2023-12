Cum se descurcă noul Volkswagen ID.3 facelift la testul elanului? La fel ca in sezonul 2023, care tocmai s-a terminat, viitorul sezon de Formula 1 va cuprinde 6 curse de sprint. De aceasta data, prima cursa de sprint va avea loc in China, care va reveni in calendarul Formulei 1 pentru prima data din 2019. A doua etapa va avea loc la Miami, urmata de cursa de sprint din Austria. A patra astfel de cursa va avea loc din nou in Statele Unite, de aceasta data pe circuitul Circuit of the Americas din statul Texas. Etapa de... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La fel ca in sezonul 2023, care tocmai s-a terminat, viitorul sezon de Formula 1 va cuprinde 6 curse de sprint. De aceasta data, prima cursa de sprint va avea loc in China, care va reveni in calendarul Formulei 1 pentru prima data din 2019. A doua etapa va avea loc la Miami, urmata de cursa de sprint…

- A fost anunțata și ultima necunoscuta din noul sezon de Formula 1: lista curselor de sprint. Așa cum s-a intamplat incepand cu 2021, in Formula 1 s-au organizat și cursa de sprint (de 100 de kilometri), in anumite weekend-uri, cu o zi inainte de cursa tradiționala. Ce curse de sprint vor fi in Formula…

- Pilotul olandez Max Verstappen a castigat sambata ultima cursa de sprint a sezonului in Formula 1, impunandu-se in Brazilia, la Sao Paulo.Este cel de-al patrulea succes al pilotului de la Red Bull in cursele sprint din acest sezon, dupa victoriile repurtate in Austria, Belgia si Statele Unite. Verstappen…

- Caravana Formulei 1 a ajuns in Texas, pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii. Am avut un weekend plin, cu etapa de sprint și revenirea lui Daniel Ricciardo in monopostul Alpha Tauri, dupa accidentul suferit in Olanda. Verstappen a caștigat cursa de sprint, dar in cursa de duminica a pornit…

- Plecat din pole position dupa calificarile care au avut loc vineri seara, olandezul Max Verstappen (Red Bull) a caștigat cursa de sprit de pe circuitul din Austin, Texas. El a fost urmat de Lewis Hamilton (Mercedes) și Chrles Leclerc (Ferrari). Dupa eroare de vineri, care l-a costat pole-position-ul…

- Formula 1 revine pe continentul american, unde se vor desfașura 4 curse in 3 țari diferite. Prima dintre acestea are loc in statul Texas, pe circuitul Circuit of the Americas, care gazduiește, inca din 2012, Marele Premiu al Statelor Unite. Pentru prima data, aceasta etapa va avea și cursa de sprint,…

- Formula 1 revine pe continentul american, unde se vor desfașura 4 curse in 3 țari diferite. Prima dintre acestea are loc in statul Texas, pe circuitul Circuit of the Americas, care gazduiește, inca din 2012, Marele Premiu al Statelor Unite. Pentru prima data, aceasta etapa va avea și cursa de sprint,…

- Imaginile, obținute și furnizate de un analist proeminent in domeniul studiilor militare, demonstreaza prezența unor extinderi care nu existau in urma cu cațiva ani la trei dintre locurile de testare nucleare din Rusia, China și Statele Unite. Fotografiile colectate in ultimii trei ani indica existența…