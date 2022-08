Stiri pe aceeasi tema

- Romanița Iovan a reușit sa slabeasca spectaculos in urma cu mulți ani, dupa ce l-a nascut pe fiu ei, Albert. Vedeta a dat jos 24 de kilograme, iar acum are o silueta de invidiat. Creatoarea de moda a adoptat un stil de viața sanatos, face mult sport, dar are și un truc care o ajuta enorm in procesul…

- Nicole Cherry este o artista foarte indragita care iși ține mereu fanii la curent cu viața ei profesionala, dar și personala. Artista a devenit mama pentru prima data la finalul lunii noiembrie, anul trecut. Deși nu au trecut decat cateva luni de cand a adus-o pe lume pe micuța Anastasia, Nicole Cherry…

- Cu toții știm ca Andreea Balan este o mama singura și are mare grija sa le ofere fetițelor ei tot ce este mai bun. Jurata de la Te cunosc de undeva a marturisit cum se descurca cu creșterea fiicelor ei. Cine ii este alaturi vedetei.

- Alice Cavaleru este o mamica grijulie, dar și devotata, iar soția lui Vladimir Draghia a marturisit pe rețelele de socializare cum se descurca cu creșterea fetiței ei, Zora, dar și cat de dificil este sa nu ai ajutor. Alice Cavaleru este insarcinata in șase luni, iar vedeta va aduce pe nume lume o fetița…

- Sore nu mai formeaza un cuplu cu tatal fiicei sale, Mircea Julean, alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste vreme de opt ani de zile. Vedeta insași a fost cea care a dat vestea fanilor, cu puțin timp in urma. Este sezonul desparțirilor in showbiz! Sore și partenerul ei, Mircea Julean,…

- Nicole Cherry și iubitul ei, Florin Popa s-au cununat civil pe 19 mai 2022. In aceeași zi, au creștinat-o și pe fiica lor, micuta Anastasia care a fost extrem de cuminte pe tot parcursul slujbei.

- Cu ocazia unei zile atat de importante, ursitoarele nu au uitat sa treaca și pe la micuța Anastasia, fiica lui Nicole Cherry, pentru a-i ura tot ce este mai bun dupa botez. Ce spectacol au facut, dar și ce atomosfera este la marele eveniment. Paparazzii au susprins imagini de-a dreptul senzaționale.

- Nicole Cherry s-a casatorit chiar in urma cu puțin timp! Paparazzii au surprins imagini de senzație de la cununia religioasa a indragitei artiste. Cantareața și-a unit astazi destinul cu tatal micuței Anastasia. Toți cei dragi le sunt alaturi in aceste momente memorabile la care cei doi au visat.