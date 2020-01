Stiri pe aceeasi tema

- Matteo a devenit tata in urma cu doar cateva zile, iar de atunci traiește cea mai frumoasa perioada din viața lui. Cantarețul a public recent o alta imagine ce il surprinde alaturi de cea mica.

- O femeie din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, in varsta de 44 de ani, este insarcinata cu cel de-al 22-lea copil al ei și al soțului ei. Ea a explicat cum arata programul ei și cum reușește sa se descurce.

- Interpreta autohtona, Irina Rimes, alaturi de George Hora și actrița romana Carmen Tanase, au lansat o noua piesa inainte de sarbatori. Un mesaj profund emoționant in care artiștii amintesc de dorul de casa și de greutațile prin care trec copiii atunci cand aceștia sunt plecați.

- Pentru prima oara in Romania, destinațiile turistice din Targu Jiu și județul Gorj vor fi promovate prin intermediul proiecției holografice in cadrul Targului de Turism al Romaniei. Primaria Municipiului Targu Jiu, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistica „Constantin Brancuși”,…

- Vacanța de iarna a elevilor va fi mai lunga. In anul școlar 2019 – 2020 vacanța de Craciun va dura trei saptamani și coincide cu vacanța intersemestriala. Elevii vor avea vacanta in perioada 21 decembrie 2019 – 11 ianuarie 2019, conform structurii anului școlar anuntate de Ministerul Educatiei…

- Politistii sibieni cauta o minora in varsta de 15 ani, din judetul Sibiu, care a plecat de la domiciliu, fara a mai reveni, sora sa fiind cea care a sesizat politia potrivit Agerpres. "La data de 7 noiembrie a.c., o adolescenta in varsta de 17 ani a sesizat in scris Inspectoratul de Politie Judetean…

- Politistul din Potcoava, cercetat penal dupa ce a batut o femeie provocandu-i rani care au necesitat internarea in spital, a fost reclamat din nou la politie. Un tanar din aceeasi localitate a semnalat ca este amenintat.

- Pentru a patra oara la rand, constanteanca de 28 de ani a parasit WTA Finals inca din faza grupelor. Avand in vedere insa ca fondul de premii s-a dublat, acest esec i-a adus Simonei o consolare importanta din punct de vedere financiar.