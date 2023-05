Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner a decis sa iși retraga fiica, in varsta de aproximativ 15 ani de la școala. Rita va invața de acasa și se va concentra mai mult asupra unei cariere.Rona Hartner a dezvaluit ca fiica sa nu mai merge la școala și și-a luat un an sabatic. Rita iși dorește sa se ocupe mai mult de pasiunile…

- Magistrații francezi decid peste o luna daca Prințul Paul va fi extradat in Romania. El a fost condamnat definitiv la trei ani și patru luni de inchisoare in dosarul retrocerii ilegale a Fermei Baneasa. Autoritațile romane au solicitat sa fie adus in țara, ca sa iși execute pedeapsa.Dupa aproape trei…

- Ministrul de externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, a condamnat, inaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Luxemburg, declarațiile ambasadorului chinez la Paris, Lu Shaye, care a contestat suveranitatea tarilor formate dupa destramarea Uniunii Sovietice.

- Roxana Nemeș este o femeie independenta și nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania. Noi avem dovada ca vedeta se descurca singura in orice situație și nu se ferește sa mearga singura la cumparaturi. Iata cum a fost surprinsa…

- Anca Lungu revine la TV in Romania dupa cinci ani la Nisa Au trecut aproximativ cinci ani de cand Anca Lungu a renunțat la viața din Romania și s-a mutat in Franța, la Nisa. Vedeta locuiește acolo alaturi de soțul ei, un om de afaceri de origine greaca. Cei doi și-au intemeiat o familie frumoasa și…