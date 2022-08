Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Filcea a devenit mama pentru prima data in urma cu o luna. Frumoasa vedeta și soțul ei se bucura din plin de reușitele pe care le au in viața, motiv pentru care ea nu uita niciodata sa impartașeasca cu urmaritorii ei ce i se intampla in viața de zi cu zi. De aceasta data, soția lui Flick a transmis…

- Denisa Filcea a devenit mama pentru prima data in urma cu doar o luna. Frumoasa vedeta și soțul ei se bucura din plin de reușitele pe care le au in viața, astfel ca ea nu uita niciodata sa impartașeasca cu urmaritorii ei ce i se intampla in viața. Iata ca, de aceasta data, soția lui Flick a explicat…

- Denisa Filcea a rabufnit pe rețelele sociale dupa ce a fost „certata” de o alta mamica. Soția lui Flick nu s-a mai putut abține și a transmis tot ce a deranjat-o prin intermediul unei postari pe contul sau de Instagram.

- Flick este un barbat fericit din toate punctele de vedere. Soția lui, Denisa Filcea, a nascut in urma cu cateva zile o fetița perfect sanatoasa dupa care cei doi parinți sunt topiți. Omul de radio s-a fotografiat in timp ce o ține pe cea mica in brațe, iar la descrierea pozei a atașat un mesaj tare…

- Denisa Filcea și Flick au devenit parinți joi, 23 iunie 2022. Soția domnului Rima a adus pe lume primul lor copil, iar prima imagine din maternitate cu bebelușul nu a intarziat sa apara pe rețelele sociale.

- Denisa Filcea și Flick radiaza de fericire in aceste momente, asta fiindca cu scurt timp in urma au devenit parinți pentru prima data. Soția omului de radio a nascut o fetița perfect sanatoasa, astfel ca dupa marea veste, toata lumea se intreaba ce nume au ales pentru micuța. Iata care este acesta,…

- Denisa Filcea a fost ținta gurilor rele din mediul online din cauza stilului vestimentar cu care vedeta s-a afișat. Soția lui Flick este din ce este din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare, iar de aceasta data, frumoasa bruneta le-am transmis un mesaj celor care i-au criticat stilul vestimentar.