Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai indragiți artiști din Cehia, cantarețul Karel Gott, s-a stins din viața marți, 1 octombrie, la varsta de 80 de ani. Numele lui, insa, este legat și de Romania, intrucat ani de zile a...

- Cantaretul Mihai Constantinescu a murit la varsta de 73 de ani, a anuntat Uniunea Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania pe Facebook. The post Marele artist Mihai Constantinescu ar fi murit, a anuntat UARF! Vestea, infirmata de Spitalul Floreasca appeared first on Renasterea banateana .

- Informații de ultima ora despre criminalul olandez care a omorat o minora din Romania. Olandezul suspectat de uciderea minorei Mihaela-Adriana Fieraru din Dambovita a murit in Olanda in urma unui accident rutier au declarat oficiali din Politia Romana.

- Ar bate vantul pe santierele tarii daca in urma muncitorilor romani, grabiti sa ia drumul strainatatii, n-ar ajunge sa le ia locul asiaticii! Un indian castiga in Romania, in constructii, un salariu de circa 600 de do...

- Sondaj de ultima ora care schimba toate calculele politice din aceasta toamna. Sunt cifre prezentate in premiera. Cine va caștiga prezidențialele de la finalul acestui an intr-o finala Klaus Iohannis versus Dan Barna? Diferența este una de-a dreptul uriașa.

- Un alpinist dat disparut in Munții Fagaraș era cautat, sambata, de salvamontiști și jandarmi din doua județe, in operațiune fiind implicat și un elicopter al Ministerului de Interne din Romania. Acesta a fost gasit mort, dupa ce va timp de cautari, scrie digi24.ro.

- Peste un sfert dintre angajati recunosc ca nu le ajung banii din salariu de la o luna la alta si, prin urmare, nu numai ca nu reusesc sa economiseasca nimic, ba chiar trebuie sa se imprumute mai mereu de la familie sau prieteni pana la urmatorul salariu pentru a se putea descurca, arata datele unui…

- Un tanar de 32 de ani a murit, sambata, intr-un accident rutier pe DN1 Cluj-Napoca – Huedin, la Capușu Mare. A fost gasit fara viața intre fiarele contorsionate ale unui autoturism, dupa impact cu un TIR, scrie Romania24.ro. Mașina in care se afla a ramas in mijlocul drumului dupa accident, iar celelalte…