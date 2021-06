Cum se descurcă Dan Capatos cu banii: ”Trăiesc din salariu. Nu știu să fac altceva!” Cum se descurca Dan Capatos cu banii! Prezentator cu istorie in divertismentul de la Antena 1, in 16 ani a moderat mii de emisiuni și a impartașit sute de exclusivitați, dar a primit și valuri de reclamații la CNA. La ora bilanțului, Capatos a recunoscut ca a preferat sa ramana salariat pentru ca nu știe sa faca altceva mai bun. ”Cat ești pe post, ești in trending, nu te ține nimeni ca sa aduca bani de casa. Daca nu ești profitabil pentru patronul tau, și asta cred ca e valabila in orice meserie. Faci piese la strung, dar daca le faci strambe, te dau afara. Daca scoți balarii și nu se iuta lumea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

