Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia Unica se depune online prin accesarea https://declunica.anaf.ro/ – au anuntat, intr-un comunicat transmis vineri, reprezentanți ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). „Pentru a simplifica completarea si depunerea online a Declaratiei Unice, Ministerul Finantelor Publice – ANAF…

- „Pentru a simplifica completarea si depunerea online a Declaratiei Unice, Ministerul Finantelor Publice - ANAF pune la dispozitia contribuabililor o aplicatie informatica dedicata, care poate fi accesata la adresa https://declunica.anaf.ro/”, arata comunicatul. Declaratia Unica…

- A mai ramas mai putin de o saptamana pana cand puteti depune, la Fisc, Declaratia Unica. Anul acesta, termenul de depunere este 16 iulie. Insa in anii urmatori, data limita va fi 15 martie inclusiv, respectiv in termen de 30 de zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care…

- Incepand de joi, orice persoana care realizeaza venituri din activitati economice sau alte categorii de venituri are posibilitatea sa le declare online prin intermediul formularului electronic inteligent al Declaratiei Unice disponibil in Spatiul Privat Virtual (SPV), anunta ANAF. „Formularul…

- Declaratia Unica se poate depune online, din 16 mai, de catre persoanele care realizeaza venituri din activitati economice sau alte categorii de venituri, cu ajutorul formularului electronic inteligent al Declaratiei Unice disponibil in Spatiul Privat Virtual (SPV), potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Persoanele care realizeaza venituri din activitati economice sau alte categorii de venituri pot declara online, incepand de miercuri, aceste castiguri prin intermediul formularului electronic inteligent al Declaratiei Unice disponibil in Spatiul Privat Virtual (SPV), informeaza Ministerul Finantelor…

- Persoanele care realizeaza venituri din activitati economice sau alte categorii de venituri pot declara online, incepand de miercuri, aceste castiguri prin intermediul formularului electronic inteligent al Declaratiei Unice disponibil in Spatiul Privat Virtual (SPV), informeaza Ministerul Finantelor…

- Orice persoana care realizeaza venituri din activitați economice sau alte categorii de venituri are posibilitatea, de astazi, sa le declare online prin intermediul formularului electronic inteligent al Declarației Unice disponibil in Spațiul Privat Virtual (SPV), se arata intr-un comunicat de presa…