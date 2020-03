Cum se deosebește coronavirusul de gripă? Simptomele care sunt alarmante Lucrul care provoaca multa confuzie in randul oamenilor este faptul ca atat coronavirusul, cat și gripa au simptome asemanatoare și sunt destul de greu de diferențiat. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE La coronavirus, simptomele principale includ febra, tuse seaca, dificultate in respirație, dureri musculare și oboseala, pe cand durerea in gat sau rinoreea sunt simptome intalnite mai degraba la raceala sau gripa. In cazul coronavirusului, simptomele mai mai puțin tipice sunt: acumularea de mucus in gat, durere de cap,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

