Cum se decongelează corect carnea de pui. Greșeala care îți poate strica mâncarea Cum se decongeleaza corect carnea de pui. Greșeala care iți poate strica mancarea. Chiar daca vrem sa preparam masa mai repede, asta nu inseamna ca trebuie sa grabim dezghețarea carnii. Acest lucru poate afecta gustul preparatului nostru, dar și textura. Pentru a dezgheța carnea de pui in mod corect poți apela la o tava speciala de dezghețare. Dureaza pana la 2 ore sa dezgheți carnea de pui și o poți achiziționa din comerț. Cum se decongeleaza corect carnea de pui. Greșeala care iți poate strica mancarea Asta nu este insa singura metoda. Un alt mod, des utilizat este acela de a lasa carnea intr-un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

