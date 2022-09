Cum se dă peste cap Primăria ca să fugă de responsabilitate în cazul maşinilor avariate din cauza gropilor din carosabil Primaria a scapat de plata reparatiilor pentru o masina avariata pe bulevardul Poitiers. Soferul avea asigurare CASCO si a fost scutit de griji. Societatea de asigurari nu a reusit sa-i convinga insa pe judecatori ca accidentul se produsese din cauza municipalitatii. Omniasig Vienna Insurance Group s-a adresat instantei la sfarsitul anului 2020, chemand in judecata Primaria. In iulie 2019, unul dintre soferii asigurati de Omniasig suferise un accident in dreptul cladirii Continental. Se afla pe prima banda de mers si a intrat cu rotile autovehiculului intr-o groapa nesemnalizata, avariindu-si… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

