Stiri pe aceeasi tema

- Toamna este anotimpul in care incepi sa faci mici schimbari de garderoba. Desi vremea nu se strica brusc, temperaturile incep sa scada incetul cu incetul, iar zilele mohorate si ploioase isi intra in drepturi din ce in ce mai des. Chiar daca vremea devine mai racoroasa si ploile mai dese, asta nu inseamna…

- Plantele au nevoie de umiditate, de un nivel al nitrogenului crescut iar zatul de cafea este agentul de fertilizare perfect. Dupa ce ai sapat pamantului imprastie zatul de cafea in locul unde vrei sa semeni plantele si la urma pui semintele, scrie povesteacasei.ro. Daca vrei sa ai flori cu pamant hranitor…

- Plantele au nevoie de umiditate, de un nivel al nitrogenului crescut iar zatul de cafea este agentul de fertilizare perfect. Dupa ce ai sapat pamantului imprastie zatul de cafea in locul unde vrei sa semeni plantele si la urma pui semintele, scrie povesteacasei.ro. Daca vrei sa ai flori cu pamant hranitor…

- Dcaa și tu ești fana a usturoiului, ai ajuns la locul potrivit. Playtech Știri iți explica in materialul de astazi de ce ar trebui sa pui cațeii de usturoi in apa fierbinte inainte de a-i curața. Iți va fi mult mai ușor sa ii manipulezi pentru a aromatiza mancarurile preferate. Cum poți folosi usturoiul…

- Cați dintre noi pot spune ca nu li s-a intamplat niciodata ca pastele sa li se lipeasca la fierbere? Cu toate ca pare un preparat foarte simplu de pregatit, pastele necesita multa atenție. Din fericire, exista un truc care te poate scapa de aceasta problema.

- Cum am putea sa ne pastram atentia atunci cand ne confruntam cu un volum de lucru care necesita o concentrare maxima? Oamenii de stiinta raspund intrebarii.Odihna este din ce in ce mai mult recunoscuta ca fiind importanta pentru performanta, buna functionare a creierului si invatare. Fie ca este…

- Este anotimpul cireșelor astfel ca mulți dintre romani incearca sa iși faca plinul pana in sezonul urmator. Insa, cei mai mulți au o mare problema cand vine vorba de cireșe. Viermii. Cum iți dai seama daca cireșele din piața au viermi fara sa le tai. Vei face asta mereu, trucul e simplu. Cum știi daca…

- Daca stai de ceva vreme la curte și ți-ai facut și o mica gradina, atunci știi ca este aproape imposibil sa nu ai murdarie pe piesele tale de mobilier de exterior și curațarea murdariei de pe unele dintre aceste piese de mobilier de exterior poate fi o provocare uneori. Multa lume uraște culoarea alba…