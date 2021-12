Bijuteriile din argint isi pot recapata luciul foarte usor, cu doar cateva solutii pe care oricine le are in casa.ColaLasati obiectele in cola de seara pana dimineata. Le scoateti, le clatiti bine cu apa si apoi le uscati intr-un prosop de hartie. Repetati procedura daca este cazul.BicarbonatFierbeti apa cu bicarbonat si lasati bijuteriile acolo timp de cateva minute. Le scoateti, le frecati fin cu o periuta de dinti curata, le clatiti si le uscati. Vor straluci de parca ar fi noi.Pasta de dintiObiectele din argint isi recapata stralucirea daca sunt frecate cu pasta de dinti cu ajutorul unei periute…