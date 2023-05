Cum se contestă o amendă de circulație. Procedura care trebuie urmată Știți cum se contesta o amenda de circulație? Poate ca ați fost amendați pe nedrept și doriți sa contestați amenda, insa nu cunoașteți procedurile. Din fericire, legea va permite sa contestați o amenda, conform unui avocat specializat in litigii contravenționale. Cum se contesta o amenda de circulație. Pașii pe care trebuie sa ii urmați Intr-o […] The post Cum se contesta o amenda de circulație. Procedura care trebuie urmata appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orașul din Romania care falimenteaza! Criza economica și lipsa banilor de la bugetele locale pun anumite orașe in situații dificile. Deja un prim oraș din Moldova a ajuns in pragul falimentului, fiind vorba de Botoșani. Informațiile de ultima ora vorbesc de un alt oraș din Romania care falimenteaza,…

- Fostul președinte Donald Trump s-a predat in cursul acestei seri autoritaților din New York, dupa ce a fost pus sub acuzare. Este o premiera, de altfel, ca un fost președinte american, aflat și in cursa pentru urmatorele alegeri, sa fie pus sub acuzare și, ulterior arestat. Dar, multa lume se intreaba…

- Vești bune pentru romanii care locuiesc peste hotare. Daca pana acum erau obligați sa vina in țara, de fiecare data, pentru reinnoirea documentelor, procedura a devenit mult mai simpla! Ei pot acum sa iși schimbe actele prin intermediul consulatului Romaniei. Iata care este procedura. Anunț important…

- UEFA a pus „lupa” pe Federația Romana de Fotbal. Forul european a deschis o procedura disciplinara, dupa incidentele de la meciul Andorra- Romania 0-2, primul duel al echipei lui Edi Iordanescu din campania de calificare la Campionatul European din anul 2024. UEFA a deschis o procedura disciplinara,…

- Situație dificila pentru romanii care aveau asigurari la compania Euroins, avand in vedere ca ASF a retras autorizația de funcționare. Iata ce trebuie sa faci pentru denunțare polița Euroins ca sa iți recuperezi banii și sa iți poți face o alta asigurare. Euroins, in insolvența. ASF i-a retras autorizația…

- Deși exista semne de circulație, general valabile, in anumite situații exista și particularitați regasite pe drumurile, șoselele și autostrazile din statele europene și nu numai. In cazul de fața vorbim de semnul de circulație pe care il vezi de puține ori, dar e obligatoriu sa știi ce inseamna, mai…

- Din ce in ce mai mulți pensionari au renunțat la celebrul talon mov de pensie. Locul acestuia a fost luat de talonul de pensie electronic. Fiecare pensionar il poate obține, avand chiar mai multe beneficii. Toți pensionarii care au optat pentru incasarea pensiei intr-un cont bancar pot sa obțina documentul…