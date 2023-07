Stiri pe aceeasi tema

- Testele de inteligența sunt una dintre metodele prin care oamenii aleg sa-și petreaca timpul liber. Acest tip de teste sunt unele dintre cele mai indragite de catre internauții din intreaga lume. De aceea, te provocam sa rezolvi unul dintre cele mai rapide teste din lume . Doar 20% dintre oameni reușesc…

- Exista mulți iubitori ai fructelor de mare. Cei mai des cumoarati sunt chiar creveții. Insa, daca ți s-a facut pofta de o porție de creveți și totuși nu ai chef sa ieși in oraș, noi te invațam cum sa gatești, dar și cum sa cureți aceste fructe de mare care uneori iți pot da mari batai de cap.

- Cu o pasiune imensa pentru sanatatea pacienților pediatrici și cu o experiența vasta in domeniul ORL, dr. Bianca Petcu combina expertiza medicala cu calitați umane deosebite. Știe cum sa construiasca relații autentice și de incredere cu pacienții și familiile acestora, creand un mediu in care aceștia…

- Exista alimente pe care gospodinele vor sa le pastreze in condiții potrivite, pentru o perioada mai lunga de timp. Fructele pot fi un astfel de exemplu. Afla in randurile de mai jos care este „trucul” prin care capșunele vor rezista mai mult timp in frigider. Daca vei proceda astfel, te vei putea bucura…

- „Dupa parerea mea, calendarul inițial al rotației, al rocadei, poate fi respectat. Vineri ar incepe procedura și in varianta optimala s-ar putea incheia pe 30 mai”, a precizat șeful statului, intr-o conferința de presa. Președintele Romaniei a recunoscut și faptul ca a discutat cu liderii PNL, deși…

- Capșunile sunt o sursa excelenta de minerale și vitamine, iar datorita conținutului lor bogat in fibre, pot contribui la procesul de slabire. De asemenea, copiii le adora datorita gustului dulce și aromat. Totuși, este important de menționat ca aceste fructe delicioase se incadreaza in categoria fructelor…

- Daca depozitezi ceapa la temperaturi prea ridicate, prea scazute sau prea umede, este posibil ca aceasta sa germineze, sa mucegaiasca sau sa se inmoaie. Cepelor nu le place sa fie depozitate langa cartofi, deoarece gazele naturale eliberate de cartofi vor face ca ceapa sa incolțeasca mai repede, și…

- Șeful Direcției asistența medicala și sociala a Primariei Chișinau, Boris Gilca, a depus cererea de demisie din funcție, dupa ce a fost reținut in dosarul de delapidare a fondurilor externe, destinate refugiaților. Anunțul a fost facut de primarul capitalei, Ion Ceban, pe rețele.