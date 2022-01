Stiri pe aceeasi tema

- Piața locurilor de munca a suferit schimbari majore in timpul perioadei de pandemie. Iar acestea continua sa se produca. Mulți dintre angajați s-au adaptat rapid, insa unii iau in considerare ocuparea unor noi locuri de munca, din diferite motive. Sunt din ce in ce mai mulți cei care doresc sa-și schimbe…

- In ciuda faptului ca nu exista vreo lipsa de livrari acum, jucatorii de pe piața presupun ca exista premise pentru acest lucru. Pe fondul evenimentelor din Kazahstan, prețul uraniului a crescut cu 8% pe piețele mondiale. Despre acest lucru a anunțat Bloomberg miercuri, 5 ianuarie, cu referire la platforma…

- Un angajat din trei ia in calcul sa-si schimbe jobul in 2022 din motive legate de birou si de modelul de lucru din companie, arata rezultatele unui sondaj publicat de Genesis Property. “Spatiile de lucru au ramas un factor decisiv in luarea deciziilor privind alegerea locului de munca, in contextul…

- “Spatiile de lucru au ramas un factor decisiv in luarea deciziilor privind alegerea locului de munca, in contextul in care sanatatea birourilor este in continuare esentiala pentru recastigarea increderii angajatilor, iar pandemia nu da semne ca se apropie de final. Astfel, asteptarile angajatilor legate…

- Un angajat din trei ia in calcul sa-si schimbe jobul in 2022 din motive legate de birou si de modelul de lucru din companie, arata rezultatele unui sondaj publicat, vineri, de un dezvoltator imobiliar pe segmentul de birouri de clasa A. "Spatiile de lucru au ramas un factor decisiv in luarea…

- Ceapa calita in ulei poate fi o adevarata bomba calorica, la fel ca toate alimentele prajite puternic. In plus, legumele prajite iși pierd din elementele nutriționale. Pe langa mirosul puternic care persista ore bune, ceapa prajita este extrem de nesanatoasa, la fel ca toate alimentele prajite.O varianta…

- In ședința extraordinara de ieri a CJ Alba, cu votul consilierilor județeni ai PNL, la propunerea președintelui Ion Dumitrel, Compartimentul intreținere drumuri județene a devenit Serviciul public județean pentru asigurarea siguranței circulației pe drumurile județene. Angajații compartimentului vor…

- In 2021 vom avea cea mai mare creștere a consumului din partea populației din ultimii 15 ani. Moldovenii, estimativ, vor consuma cu circa 35-40 de miliarde de lei mai mult decat au consumat, in mediu, in ultimii ani. „Ultima data a fost inregistrata o astfel de creștere in 2005-2006, cand moldovenii,…