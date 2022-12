Cum se conectează românii din diaspora la Ziua Națională Diaspora romaneasca este formata din milioane de oameni, care sunt in continuare in contact cu cei dragi din țara. Un studiu realizat de Google a incercat sa afle cum pastreaza aceștia legatura cu Romania, iar cautarile pe Google și clipurile de pe YouTube sunt in topul preferințelor. Ca in fiecare an cu aceasta ocazie, pagina de start www.google.ro și-a schimbat logo-ul pentru a celebra ziua de 1 decembrie cu un doodle tricolor. Studiul Google arata ca pentru 9 din 10 romani din diaspora este important sa ramana conectați cu Romania prin conținut media din țara/in limba romana. Peste 70% dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

