Cum se comportă zodiile după despărţire: fecioarele sunt zodiile care intră într-o stare depresivă Berbec Berbecii sunt printre cele mai orgolioase zodii atunci cand vine vorba de o despartire. Indiferent de care ar fi motivul pentru care pleaca de langa persoana iubita, nu vor privi nici macar o secunda inapoi si nu vor arata momente de slabiciune. Oricat de mare ar fi suferinta si oricat de mult si-ar dori ca totul sa fie ca la inceput, berbecii vor astepta prima data un semn din partea opusa. Prefera sa ramana singuri decat sa arate ca pot fi controlati. Taur Dupa o despartire, nativii din zodia taur sunt cei care se vor retrage in coltisorul lor pentru a se regasi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Se cunoaste faptul ca cel mai mare defect al berbecilor este orgoliul. Acestia nu vor lasa sa fie atinsi de nimic din cauza orgoliului imens pe care il au, vor incerca intotdeauna sa pare superiori celor din jurul lor si se vor considera cei mai importanti. Berbecii ar trebuie sa lase…

- Berbec – In luna aprilie Berbecii vor avea norocul de partea lor, atat in afaceri, cat și in relațiile amoroase. Acest lucru nu se realizeaza fara efort din partea lor insa, ci se vor dedica in totalitate scopurilor lor, motiv pentru care vor fi rasplatiți ca atare. Taur – Pentru Tauri lucrurile…

- Berbec – Berbecii sunt afectați in aceasta perioada de volumul de munca pe care trebuie sa il presteze și care le genereaza o oboseala cronica. E important sa iși mențina calmul, totuși, pentru ca roadele muncii lor se vor vedea in curand. Taur – Deși par invincibili, Taurii sunt afectați…

- Saturn provoaca sau favorizeaza schimbari greu de anticipat, care cer timp, rabdare, perseverența și responsabilitate, sacrificii sau renunțari. Dar lecția de viața data de Saturn nu poate fi evitata. Cine o invața, este recompensat de Destin. Cine nu, platește. Iata ce schimbari karmice…

- Berbecii trec printr-o perioada in care decid sa lase trecutul in urma. Daca pana acum nu aveau puterea sa se rupa de o realitate care ii sufoca, acum iși deschid aripile și zboara catre noi orizonturi. Intalnesc persoana potrivita și sunt gata de casatorie. Vor reinvia ca Pasarea Phoenix din propria…

- ”Inainte de a incepe un proiect nou, mai intai vizualizați-l in detaliu, avand succes și bucurandu-va de rezultatele efortului dvs. Fiți cat se poate de detaliat. De exemplu, daca doriți sa urcați pe un munte, imaginați-va la munte, simțiți vantul, mirosiți aerul proaspat, auziți pasarile, simțiți energia”…

- Ce te enerveaza in funcție de zodie: Taurii sunt foarte deranjați de dezordinea creata de ceilalți Motivul sau motivele pentru care te enervezi difera de la un individ la altul. Din fericire, aceste lucruri ne fac diferiți unii de ceilalți.Iata care sunt lucrurile pe care ii enerveaza…

- Berbecii vor descoperi saptamana aceasta ca o abordare intamplatoare a lucrurilor și a vieții, nu va va duce nicaieri. Taurii realizeaza ca cu cat comunica și interacționeaza mai mult cu oamenii, cu atat sunt mai mari șansele de a progresa in orice domeniu. Gemenii sa iși extinda cunoștințele…